СК два месяца не может предъявить Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена. Потому что 16 лет назад прокурор прекратил его дело

Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

Следственный комитет России не может начать уголовное преследование бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по ключевому эпизоду его — убийству бизнесмена Евгения Зори в 2004 году.

Как сообщил «Коммерсант», СК не смог предъявить Фургалу обвинения в убийстве, поскольку в октябре 2004 года следователь прокуратуры Хабаровска вынес постановление, прекратившее уголовное преследование Фургала по делу Зори. Тогда это объяснили тем, что причастность Фургала к убийству не доказана. «Коммерсант» не назвал имя следователя, вынесшего постановление.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, вынесенное более года назад, можно отменить только по решению суда. 31 июля 2020 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отменил решение хабаровского следователя 16-летней давности. Но защита Фургала оспорила это решение в Мосгорсуде. Ожидалось, что 31 августа Мосгорсуд утвердит или отменит решение Басманного суда, но заседание по этому вопросу перенесли на 21 сентября.

В Следственном комитете ранее говорили, что в 2004 году Сергей Фургал и его бизнес-партнер Николай Мистрюков были задержаны как подозреваемые в убийстве Евгения Зори, но спустя два дня обоих отпустили на свободу, а их уголовное преследование прекратили из-за отсутствия доказательств. В СК утверждали, что «Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», которые сообщали ему о ходе расследования, что позволило ему скрыть улики и оказать давление на свидетелей.

По данным источников «Коммерсанта», близких к расследованию дела, лояльность следствия к Фургалу в 2004 году объясняется тем, что он «чуть ли не выплачивал ежемесячные зарплаты» высокопоставленным милиционерам. Сейчас, по информации издания, некоторые из бывших сотрудников правоохранительных органов Хабаровска дали показания о своих коррупционных связях с Фургалом.

Издание Baza в своем расследовании о Сергее Фургале сообщает, что в 2004 году тот смог уйти от уголовного преследования благодаря помощи Александра Королева, работавшего в МВД. «Именно Королев вызволял Фургала, задержанного по подозрению в убийстве Евгения Зори», — пишет издание, ссылаясь на анонимные источники. Издание «Сопки» писало ранее, что в 2004 году Королев работал в МВД второй год.

Александр Королев во время работы в уголовном розыске также был причастен к расследованию убийства бизнес-партнера Фургала Олега Булатова в 2006 году — еще одному эпизоду из дела бывшего хабаровского губернатора. Это преступление долгие годы остается нераскрытым.

В октябре 2018 года Александра Королева уволили из МВД в звании подполковника за нарушение антикоррупционного законодательства. Спустя три месяца он стал помощником Сергея Фургала, который к тому моменту занял пост губернатора Хабаровского края.

Сергей Фургал ранее отрицал свою причастность к убийствам Евгения Зори и Олега Булатова.

Александр Бакланов