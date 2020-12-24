Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку по «Брекзиту»

Великобритания и Евросоюз согласовали условия взаимодействия после «Брекзита». Об этом сообщает BBC News со ссылкой на офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Эта сделка позволяет выполнить все, что было обещано британскому обществу на референдуме 2016 года и на [парламентских] выборах в прошлом году», — заявил офис Джонсона.

Сам премьер выложил в твиттере свое фото с большими пальцами, поднятыми вверх, и подписью «Сделка заключена».

Соглашение между ЕС и Великобританией касается их будущих отношений в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях, уточняет «Русская служба Би-би-си».

Оно должно вступить в силу с 1 января. Если бы его не удалось заключить, с 2021 года Великобритания и ЕС перешли бы от свободной торговли к торговле с пошлинами и квотами, что грозило бы потерям бизнесу с обеих сторон.

В 2016 году жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза. Лондон и Брюссель начали переговоры о выходе, который получил название «Брекзит», в июне 2017 года.

Великобритания покинула ЕС с 1 февраля 2020 года, после нескольких отсрочек «Брекзита». Стороны договорились, что до заключения нового торгового соглашения на Великобританию продолжат распространяться единые торговые нормы ЕС.

Срок заключения этого соглашения истекал 31 декабря 2020-го.

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