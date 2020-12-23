Путин поручил удвоить доплаты медработникам за работу с COVID-19 в новогодние праздники

Дополнительные выплаты медработникам, которые будут работать с больными COVID-19 в новогодние праздники, удвоят. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По закону все медработники, работающие в праздничные дни, должны получать двойную оплату, напомнил президент. Он предложил удвоить и доплаты за работу с COVID-19.

По слова Путина, это обосновано «и с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости», поскольку «вакцинация медицинских работников только начата, они у нас еще не защищены в нужном объеме».

Дополнительные выплаты за работу с COVID-19 для российских медработников ввели в апреле. Размер надбавок составил 80 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч для среднего и 25 тысяч — для младшего медперсонала.

В мае сотрудники медицинских учреждений из регионов начали сообщать, что не получили обещанных доплат. Владимир Путин несколько раз требовал от правительства не задерживать доплаты.

Изначально надбавки были рассчитаны на три месяца, позднее их продлевали.