Муниципальный депутат Юлия Галямина получила два года условно по «дадинской статье»

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условно с испытательным сроком два года, сообщает корреспондент «Медузы».

Галямину признали виновной по статье о неоднократном нарушении правил митингов и пикетов ( ). Прокуратура запрашивала три года общего режима.

По мнению суда, муниципальный депутат организовала несогласованную массовую акцию «в целях изменения конституционного строя». Участники акции, как счел суд, «призывали к противоправным действиям, создавали угрозу здоровью граждан, мешали пешеходам и транспорту».

Дело на Галямину завели в июле 2020 года. По версии СК, депутат опубликовала в соцсетях «лозунги различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии». До этого ее в течение полугода неоднократно штрафовали по административной статье о нарушении правил митингов и пикетов.

«Незаконное массовое мероприятие» 15 июля 2020-го, о котором говорит СК, это акция против поправок к Конституции РФ, проходившая на Пушкинской площади в Москве. На ней задержали 147 человек, в том числе Галямину. Штрафы из-за протестных акций ей выписывали в 2019 году, решения вступили в силу в 2020-м.