Аргентина разрешила применение вакцины «Спутник V»

Аргентина зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), связанный с производством вакцины.

Вакцина получила одобрение в рамках ускоренной процедуры на основе клинических исследований в России и без дополнительных испытаний в самой Аргентине, заявил РФПИ.

Регистрацию вакцины «Спутник 5» подтвердило министерство здравоохранения Аргентины, пишет Infobae. Ожидается, что первые 300 тысяч доз доставят в страну 24 декабря. Вакцинация начнется 28 декабря, сообщает La Nacion.

Всего РФПИ договорился отправить в Аргентину 10 миллионов доз «Спутник V».

Аргентина стала второй страной, которая одобрила применение «Спутник V». Первой 21 декабря это сделала Беларусь.

«Спутник V» станет первой вакциной против коронавируса, которую начнут использовать в Аргентине. 22 декабря власти страны также одобрили применение вакцины от Pfizer и BioNTech, но ее первые поставки ожидаются не раньше января.

23 декабря стало известно, что российским добровольцам, участвующим в испытаниях «Спутник V», больше не будут вводить плацебо. Это связано с тем, что многие из тех, кто получил плацебо, узнали об этом по результатам анализов и привились самой вакциной. Исполнительные директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила, что это означает провал исследований вакцины.