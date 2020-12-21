Белоруссия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Начать вакцинацию белорусский Минздрав пообещал в январе

Белоруссия первой из зарубежных стран зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В Белоруссии «в партнерстве с РФПИ ведется работа для локализации производства вакцины», добавили в фонде.

По словам министра здравоохранения Белоруссии Дмитрия Пиневича, прививать белорусов российской вакциной начнут в январе (по всей видимости, 2021 года).

На первом этапе препарат бесплатно получат «медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей», уточняется в сообщении белорусского минздрава.

В РФПИ добавили, что с 1 октября в Белоруссии проводили вакцинацию добровольцев. В испытаниях препарата приняли участие сто человек, это стало первым зарубежным клиническим исследованием вакцины, сказано в сообщении фонда.

«Спутник V» разработали в Центре эпидемиологии имени Гамалеи, который 21 декабря подписал с англо-шведской компанией AstraZeneca меморандум о сотрудничестве. Он предполагает совместные клинические испытания комбинации «Спутника V» и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca.

Создатели «Спутника V» оценили его эффективность в 91,4%. AstraZeneca оценивала эффективность своего препарата в 70%.