Собянин: больше половины московских врачей переболели COVID-19

Больше половины врачей Москвы уже переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы «Интерфаксу» уточнили, что в оказании помощи больным с коронавирусом задействованы свыше 69 тысяч медработников. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в Москве выявили больше 743 тысяч заболевших ковидом. Свыше 572 тысяч из них выздоровели, 10 469 .