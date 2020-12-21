Рейтинг ресторанов Michelin начнет работать в Москве

В 2021 году в Москве начнет работать красный гид Michelin. Об этом в инстаграме объявил мэр города Сергей Собянин.

Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии.

Представители гида Michelin это пока не комментировали.

Michelin — наиболее известный и влиятельный ресторанный рейтинг, который составляют с 1900 года. Участники рейтинга на основе отзывов анонимных ресторанных критиков получают от одной до трех мишленовских звезд. Такой ресторан называют «мишленовским». Появление заведений в гиде Michelin резко повышает престижность и востребованность ресторанов.

В основном гид Michelin представлен в странах Европы. Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, где будет работать Michelin, отметил Сергей Собянин.

В 2019 году московские рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.

О гиде Michelin Французская забегаловка по ошибке получила мишленовскую звезду