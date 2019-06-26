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Интерьер ресторана White Rabbit
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Московские White Rabbit и Twins Garden попали в двадцатку лучших ресторанов мира

Источник: The World’s 50 Best Restaurants
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Интерьер ресторана White Rabbit
Интерьер ресторана White Rabbit
WRF Production

Лучшим рестораном мира 2019 года по версии организаторов ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants стал Mirazur во французском Ментоне на Лазурном берегу.

Экспертов, в частности, впечатлили «непревзойденный вид на Французскую Ривьеру» и «команда чрезмерно талантливых поваров». Ресторан, существующий с 2006 года, в январе 2019-го также получил третью звезду Michelin.

В десятку лучших ресторанов, объявленных на церемонии в Сингапуре 25 июня, также вошли (в порядке убывания): Noma (Копенгаген), Asador Etxebarri (Ачондо, Испания), Gaggan (Бангкок), Geranium (Копенгаген), Central (Лима), Mugaritz (Сан-Себастьян), Arpège (Париж), Disfrutar (Барселона) и Maido (Лима).

Впервые в двадцатку лучших попали сразу два московских ресторана. На 13-м месте оказался White Rabbit Владимира Мухина и Бориса Зарькова. Шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин, как отмечает РБК, попал в число лучших в пятый раз. Годом ранее ресторан занимал 15-е место в рейтинге. Впервые White Rabbit вошел в топ-50 в 2015 году. «Ведомости» описывают концепцию ресторана как современную интерпретацию русской кухни.

На 19-м месте рейтинга находится Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких. В 2018 году ресторан вошел в лонг-лист рейтинга, заняв 72-е место спустя полгода после открытия. В Twins Garden делают акцент на российских продуктах, часть из которых производят на собственной ферме в Калужской области. Ранее братья Березуцкие входили в рейтинг со своим прежним рестораном Twins.

Неделей ранее организаторы The Worldʼs 50 Best Restaurants объявили расширенный топ рейтинга с 51-го по 120-е место. В этот список вошли три российских ресторана: московский Selfie (62-е место) и петербургские Harvest (92-е место) и «Кококо» (104-е место). Как подчеркивают «Ведомости», этот год стал самым результативным для российских ресторанов в The Worldʼs Best Restaurants.