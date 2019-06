Московские White Rabbit и Twins Garden попали в двадцатку лучших ресторанов мира

Интерьер ресторана White Rabbit WRF Production

Лучшим рестораном мира 2019 года по версии организаторов ежегодного рейтинга стал Mirazur во французском Ментоне на Лазурном берегу.

Экспертов, в частности, впечатлили «непревзойденный вид на Французскую Ривьеру» и «команда чрезмерно талантливых поваров». Ресторан, существующий с 2006 года, в январе 2019-го также получил третью звезду Michelin.

В десятку лучших ресторанов, объявленных на церемонии в Сингапуре 25 июня, также вошли (в порядке убывания): Noma (Копенгаген), Asador Etxebarri (Ачондо, Испания), Gaggan (Бангкок), Geranium (Копенгаген), Central (Лима), Mugaritz (Сан-Себастьян), Arpège (Париж), Disfrutar (Барселона) и Maido (Лима).

Впервые в двадцатку лучших попали сразу два московских ресторана. На 13-м месте оказался White Rabbit Владимира Мухина и Бориса Зарькова. Шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин, как отмечает РБК, попал в число лучших в пятый раз. Годом ранее ресторан занимал 15-е место в рейтинге. Впервые White Rabbit вошел в топ-50 в 2015 году. «Ведомости» описывают концепцию ресторана как современную интерпретацию русской кухни.

На 19-м месте рейтинга находится Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких. В 2018 году ресторан вошел в лонг-лист рейтинга, заняв 72-е место спустя полгода после открытия. В Twins Garden делают акцент на российских продуктах, часть из которых производят на собственной ферме в Калужской области. Ранее братья Березуцкие входили в рейтинг со своим прежним рестораном Twins.

Неделей ранее организаторы The Worldʼs 50 Best Restaurants объявили расширенный топ рейтинга с 51-го по 120-е место. В этот список вошли три российских ресторана: московский Selfie (62-е место) и петербургские Harvest (92-е место) и «Кококо» (104-е место). Как подчеркивают «Ведомости», этот год стал самым результативным для российских ресторанов в The Worldʼs Best Restaurants.