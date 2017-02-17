Французская забегаловка по ошибке получила мишленовскую звезду

В рейтинг лучших ресторанов Michelin по ошибке включили бистро небольшого французского города Бурж. Le Bouche à Oreille перепутали с одноименным престижным рестораном.

По словам хозяйки Le Bouche à Oreille Вероник Жаке, она посмеялась, когда узнала, что бистро получило мишленовскую звезду. Женщина рассказала, что в ее кафе ходили только местные жители, и она не знает, что делать с многочисленными клиентами, которые приходят в Le Bouche à Oreille из-за мишленовской ошибки.

«Новые клиенты хотят столики на троих, на четверых, но у нас небольшая площадь и только четыре руки», — пожаловалась Жаке.

В среднем обед в бистро обходится в 13 евро (800 рублей). В одноименном ресторане, который изначально должен был войти в рейтинг, посетители могут заказать пирог с лобстером или жареные крылья ската за 48 евро (около 3 тысяч рублей).

Составители рейтинга Michelin извинились перед Жаке и убрали ее бистро из списка. Но, как сообщает Жаке, желающих пообедать в Le Bouche à Oreille меньше не стало.