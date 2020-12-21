На Дальнем Востоке открылись первые рестораны «Макдоналдс»

Компания «Макдоналдс» впервые открыла рестораны быстрого питания на Дальнем Востоке.

21 декабря во Владивостоке официально начали работу первые три точки — в торговых центрах «Черемушки», «Седанка Сити» и «Березка», сообщает информагентство Primamedia.

Через два дня еще два ресторана откроются в Хабаровске. Ранее самой восточной точкой присутствия для компании был Красноярск.

На церемонии открытия гендиректор сети в России Марк Карена объявил, что в следующие пять лет «Макдоналдс» планирует инвестировать в регион более двух миллиардов рублей. Сейчас компания уже создала 350 новых рабочих мест в Дальневосточном федеральном округе. В 2021 году на Дальнем Востоке запланировано открытие точек «МакАвто» и «МакДоставки».

«Макдоналдс», одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, работает в России 30 лет. Компания запустила почти 800 предприятий в 60 субъектах страны, на которых работают более 60 тысяч человек.