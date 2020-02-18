«Макдоналдс» открыл первый в России ресторан «темной кухни». Он работает только на доставку
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» открыла в России первое заведение, работающее в формате так называемой «темной кухни» — в нем готовят еду только для доставки.
Как сообщают «Ведомости», ресторан открылся в тестовом режиме в Москве в районе станции метро «Юго-западная». Партнером в доставке является Delivery Club.
Представитель компании заявил газете, что эта тестовая точка стала одной из первых в мире. В прошлом году подобная открылась в Великобритании.
Аналитики оценивают инвестиции в проект в 150 миллионов рублей, что сопоставимо с двумя средними ресторанами.
По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, для McDonaldʼs в связи с особенностями производственных процессов даже доля доставок в 25% заказов уже зачастую приводит к заметному замедлению обслуживания, снижению удовлетворенности клиентов и перегрузке персонала.