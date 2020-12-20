В Петербурге осталось меньше процента свободных коек для больных ковидом

В Санкт-Петербурге практически не осталось свободных коек, оборудованных для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Согласно данным городского координационного совета по противодействию вирусу, в воскресенье 20 декабря в коронавирусных стационарах Петербурга заняты 10 504 койки, а свободными остаются 27 (то есть 0,25% от общего количества).

В начале недели сообщалось, что в городе доступны менее 500 свободных коек для лечения заболевших ковидом.

В администрации города «Интерфаксу» объяснили загруженность сокращением числа выписок в выходные и заявили, что резерв коек снова появится в понедельник.

В выходные выписка не такая, как в будни. Максимальное количество выздоровевших происходит в понедельник. По факту ситуация с койками такая, но это не значит, что новых пациентов некуда класть. За счет большой выписываемости, а каждый день мы выписываем достаточно много пациентов, резерв есть.

Согласно официальным данным федерального штаба, в Петербурге выявлены в общей сложности 200 тысяч случаев COVID-19. Ежедневно в городе регистрируют в среднем 3,7 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Петербурге от ковида умерли 6840 человек, более 117 тысяч человек выздоровели.

По подсчетам РБК, Петербург вышел на первое место среди всех субъектов России по коэффициенту заболеваемости COVID-19 (число выявленных случаев на тысячу человек). Сейчас этот коэффициент составляет 19,5. Ранее в лидерах находилась Карелия.