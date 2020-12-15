В Петербурге осталось 4% свободных коек для больных ковидом. Боткинская больница заполнена на 99%

В Петербурге осталось меньше 500 свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Такие данные в эфире телеканала «Санкт-Петербург» привел вице-губернатор Олег Эргашев.

В общей сложности [в 22 медицинских учреждениях] развернуто 11 151 койка, из которых в настоящий момент, к сожалению, очень много заболевают, . Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности.

До конца года в Петербурге развернут еще около двух тысяч дополнительных коек для пациентов с COVID-19, в частности, в павильонах «Ленэкспо», отметил вице-губернатор.

В петербургской инфекционной больнице имени Боткина, где лечат пациентов с коронавирусом, почти не осталось мест, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главный врач больницы Денис Гусев. «Сегодня мы заполнены практически на 99%. Порядка 35-40% больных переносят заболевание в тяжелой форме. Остальные — это средне-тяжелые пациенты», — приводит слова Гусева «Фонтанка».

С 26 ноября в Петербурге ежедневно регистрируют около 3600-3700 новых случаев заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В Петербурге по состоянию на утро 15 декабря ковидом болели 73 065 человек. Всего с начала пандемии вирус выявили у более 182 тысяч человек, из них 6460 человек умерли, еще около 102 тысяч человек выздоровели.

15 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России от коронавирусной инфекции лечатся более 1,1 миллиона человек. При этом, по оценке федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число активных случаев COVID-19 в России вдвое меньше — прямо сейчас, по его данным, болеют около 510 тысяч человек.