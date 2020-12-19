Российский МИД вернет икону из Луганска, которую Сергею Лаврову подарили во время визита в Боснию и Герцеговину

Икону XVIII века из Луганска, которую министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарил председатель Милорад Додик, вернут назад. Об этом ТАСС заявили в российском МИДе.

Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола.

Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, найденную в Луганске, во время визита российского министра в Боснию и Герцеговину 14 декабря. На обратной стороне иконы была печать «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука».

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием разъяснить, как икона попала к Додику. Прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения реликвии.

«Настоящее время» со ссылкой на сербские СМИ пишет, что несколько десятков жителей Республики Сербской (именно ее в президиуме Боснии и Герцеговины представляет Додик) участвовали в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов.

Во время визита Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину с ним отказались встретиться председатели президиума от хорватов и боснийских мусульман Желько Комшич и Шефик Джаферович. По их словам, они сочли неуважением то, что на встрече Лаврова с Милорадом Додиком не было флага Боснии и Герцеговины. Им также не понравились заявления Лаврова о .