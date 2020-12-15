Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встретиться с Лавровым из-за «неуважения» с его стороны
Источник: Reuters
Члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от боснийских мусульман Шефик Джаферович отказались встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом пишет Reuters.
По мнению Комшича и Джаферовича, Лавров проявил неуважение к Боснии и Герцеговине во время официального визита.
Глава российского МИДа прибыл в страну 14 декабря и встретился с председательствующим членом президиума от сербов Милорадом Додиком.
Джеферович и Комшич сочли неуважительным отсутствие на встрече флага Боснии и Герцеговины.
Причиной отказа встретиться с Лавровым они также назвали его заявления о Дейтонских соглашениях. Встреча российского министра и всех троих членов президиума Боснии и Герцеговины планировалась 15 декабря.