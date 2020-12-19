ОМОН с помощью кувалды вскрыл двери бара в центре Москвы, работавшего ночью

В ночь на 19 декабря сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы вместе в полицейскими проверили бар «Квартира», который тайно работал после 23:00.

Как сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, около 00:20 сотрудники ОМОНа с помощью лома и кувалды вскрыли закрытые двери бара. Внутри был обнаружен «полный зал» посетителей.

Бару грозит штраф до 300 тысяч рублей (а в случае причинения вреда здоровью людей — до миллиона рублей) или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Бар «Квартира» находится на улице Рочдельской, недалеко от Дома правительства.

В начале ноября власти Москвы запретили заведениям общественного питания, а также ночным клубам, караоке, боулингам и дискотекам обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения действуют до 15 января.

Ночные рейды по барам также проходили в Петербурге, где, как и в Москве, действуют ограничения на работу заведений общепита.