Федеральный оперативный штаб: число умерших от коронавируса в России превысило 50 тысяч человек

За последние сутки в России умерли 585 человек с коронавирусом. С начала пандемии число умерших от ковида в стране достигло 50 347 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России зафиксировано 28 209 новых случаев COVID-19. С начала пандемии общее число инфицированных в стране достигло 2 819 429 человек.

Выздоровели в общей сложности 2 254 742 человека, из них за прошлый день из больниц выписались 26 109 пациентов.

В России провели более 85,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 527 тысяч тестов сделали за последние 24 часа.

В ежедневные сводки федерального оперативного штаба попадают не все смерти людей, у которых выявили коронавирус.

По уточненным подсчетам Росстата, за апрель-октябрь (более свежих данных ведомство пока не публиковало) в России составила 164 057 человек. Число умерших с COVID-19 за тот же период Росстат оценил в 78,6 тысячи человек. Остальные потери могут был связаны как с недоучетом смертей от коронавируса, так и с косвенными эффектами пандемии, в частности, перегруженностью системы здравоохранения.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что разные данные федерального оперативного штаба и Росстата обусловлены разными методами подсчета.