Голикова заявила, что и данные оперштаба, и данные Росстата по смертности от ковида являются достоверными. Они отличаются почти в три раза

Власти России не скрывают статистику смертности от коронавируса, а различия в данных оперативного штаба и Росстата обусловлены разными методами подсчета. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

И весной, и сейчас отдельные иностранные уважаемые средства массовой информации, которые работают на территории Российской Федерации, утверждают, что статистика выявляемости и смертности в Российской Федерации недостоверна. <…> Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными.

По словам Голиковой, в ежедневную статистику оперштаба попадают смерти лишь тех людей, которые перед этим получили положительный результат ПЦР-теста. В статистику Росстата же попадают все случаи, в которых коронавирус был определен по результатам вскрытия как основная или сопутствующая причина смерти.

Ежедневные данные оперативного штаба отличаются от публикуемой значительно позже статистики Росстата почти в три раза. Так, к 1 октября (более поздних данных у Росстата нет), по данным оперштаба, от коронавируса умерли 20,7 тысячи человек, по данным Росстата — 55,6 тысяч человек.

Независимые оценки количества умерших от коронавируса, сделанные на основе данных об избыточной смертности, значительно превышают даже данные Росстата. К 1 октября избыточная смертность в России составила 106 тысяч человек; около 80% этих смертей могут быть непосредственно связаны с коронавирусом.