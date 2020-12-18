38 штатов США подали антимонопольный иск против Google. Для корпорации он стал вторым за два дня и третим за несколько месяцев, пишет The Verge.

В иске говорится, что Google платит разработчикам браузеров и производителям мобильных устройств за установку Google в качестве поисковика по умолчанию. В частности, Apple получает за это 8-12 миллиардов долларов в год, говорится на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Истцы также обвинили Google в том, что она ограничивает доступ поисковиков-конкурентов к рекламе, а также понижает в выдаче своего поисковика сайты, которые позволяют искать информацию в специализированных областях, таких как услуги по ремонту дома и обзоры заведений.

«На протяжении десятилетий Google был привратником интернета и использовал наши данные, чтобы обходить конкурентов и контролировать принятие решений, в результате чего мы все платим больше за услуги, которыми пользуемся каждый день», — заявила Летиция Джеймс.

Директор по экономической политике Google Адам Коэн заявил в блоге Google, что этот иск направлен на изменение результатов поиска таким образом, «чтобы лишить американцев полезной информации и нанести ущерб способности компаний напрямую связываться с клиентами».

Около 90% всех поисковых запросов в США обрабатывается через Google.

16 декабря генпрокуроры десяти штатов США обвинили Google в нарушении антимонопольного законодательства на рынке интернет-рекламы. Два месяца назад антимонопольный иск против корпорации подал Минюст США вместе с властями 11 штатов.

В декабре Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook и потребовала от нее продать Instagram и WhatsApp. К иску присоединились прокуроры 46 штатов и прокуроры округа Колумбия и Гуама.