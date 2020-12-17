Генеральные прокуроры десяти штатов США подали коллективный иск против Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке интернет-рекламы. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона.

Google обвинили в том числе в сговоре с Facebook. Компании якобы договорились избегать конкуренции на рынке интернет-рекламы и координировали свои действия во время аукционов, на которых распределялись заказы на такую рекламу.

В иске также говорится, что в 2015 году (через год после того, как Facebook купил WhatsApp) Facebook подписал эксклюзивное соглашение с Google и предоставил корпорации доступ к миллионам сообщений, фотографий, видео- и аудиофайлов американцев.

Google заявила The New York Times, что считает обвинения беспочвенными. В разговоре с CNBC представители корпорации добавили, что обвинение в доступе к контенту WhatsApp, вероятно, основано на неправильном понимании функции резервного копирования, которую Google предлагает для мессенджеров, чтобы упростить перенос сообщений с одного устройства на другое.

Facebook, который не является ответчиком по иску, никак его не комментировал.

По данным исследовательской компании eMarketer, в 2019 году Google и Facebook занимали долю в 54% на рынке цифровой рекламы в США. При этом доля Google составляла около 31%, доля Facebook — 23%.

В октябре Минюст США и прокуроры 11 штатов подали против Google иск о нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов. В иске говорилось, что корпорация платила производителям смартфонов за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

В декабре Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook и потребовала от нее продать Instagram и WhatsApp. К иску присоединились прокуроры 46 штатов и прокуроры округа Колумбия и Гуама.