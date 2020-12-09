Антимонопольный регулятор США в суде потребовал от Facebook отказаться от Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против Facebook. Об этом сообщается на сайте FTC.

По мнению регулятора, Facebook «незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети», много лет придерживаясь «систематической стратегии», включающей приобретение «перспективных конкурентов».

FTC в иске просит суд в том числе обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение сделок, подобных покупке этих сервисов.

К иску FTC присоединились прокуроры 46 штатов и прокуроры округа Колумбия и Гуама.

Facebook купила мессенджер WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Сервис обмена фотографиями Instagram соцсеть купила в 2012-м за миллиард долларов.

В мае 2019 года сооснователь Facebook Крис Хьюз в колонке для New York Times предложил разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании и призвал правительство США ограничить влияние соцсети.