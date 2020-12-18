Минздрав РФ сообщил о переговорах с Германией по поводу производства российских вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности сотрудничать в производстве российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте российского Минздрава.

«Согласно достигнутой договоренности в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин», — сказано в сообщении.

Обсуждались ли какие-то конкретные вакцины, Минздрав РФ не уточнил.

В России зарегистрировано две вакцины от COVID-19: «Спутник V», разработанная Центром эпидемиологии имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

С 5 декабря началась вакцинация в Москве, а 14 декабря, как утверждает Минздрав, «Спутник V» получили все регионы РФ. Создатели «Спутника V» утверждают, что эффективность препарата превышает 90%, а против тяжелых случаях заболевания COVID-19 — 100%.