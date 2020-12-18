Концертный зал в Красноярске оштрафовали на 200 тысяч рублей после выступления Zivert. Зрители на концерте были без масок

Суд Красноярска назначил административный штраф в размере 200 тысяч рублей ООО «Гранд холл» — организатору концерта певицы Zivert (Юлия Зиверт), прошедшему в городе 4 декабря.

Владельцев концертной площадки «Гранд холл Сибирь» признали виновными в нарушении требований по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

После выступления Zivert в соцсетях публиковали видео, на которых было заметно, что многие зрители на концерте были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Следующий концерт певицы, который должен был состояться в Красноярске 5 декабря, отменили.

Из-за пандемии COVID-19 федеральные и региональные власти наложили ограничения на проведение массовых и развлекательных мероприятий. Концерты должны проводиться с соблюдением санитарных норм и при ограниченной заполняемости залов. В Москве за нарушение этих требований закрывали несколько клубов, например, Adrenaline Staduim. В Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей руководство Ледового дворца за нарушения санитарных норм на концерте рэпера Басты.