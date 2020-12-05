Управление Роспотребнадзора по Москве временно закрыло клуб Adrenaline Stadium. Его опечатали до решения суда по делу о нарушении антиковидных ограничений на концерте группы «Кипелов», сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что администрация Adrenaline Stadium неэффективно следила за тем, как посетители клуба соблюдали дистанцию и носили маски и перчатки, что может осложнить эпидемиологическую обстановку.

Роспотребнадзор возбудил административное дело по о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Группа «Кипелов» выступила в клубе Adrenaline Stadium 4 декабря. Судя по видео с концерта, некоторые люди пришли на концерт без масок и перчаток, и стояли близко друг к другу. Во время концерта лидер группы Валерий Кипелов обратился к зрителям: «Мы надеемся, что никто сегодня не пострадает. Я думаю, что все будет замечательно. Надеюсь, что Роспотребнадзор будет доволен. Я надеюсь, что вы соблюдали все правила. Да?» В ответ зрители крикнули «Да!»

27 и 28 ноября в Ледовом дворце в Петербурге состоялись концерты рэпера Басты, которые посетили несколько тысяч человек. Организаторов и музыкантов критиковали за несоблюдение санитарных норм в период пандемии. Организаторы в ответ утверждали, что выполнили все требования властей. После начавшегося скандала Ледовый дворец временно закрыли до решения суда. Площадку оштрафовали на 480 тысяч рублей по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

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