Суд оштрафовал Ледовый дворец в Санкт-Петербурге на 480 тысяч рублей за концерты Басты. Закрывать площадку не стали

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Ледовый дворец за проведение концертов рэпера Басты с нарушениями санитарных норм. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд назначил площадке штраф в размере 480 тысяч рублей по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (часть 2 статьи 6.3).

Принудительно закрывать площадку суд не стал.

Концерты Басты, на каждый из которых пришли несколько тысяч человек, прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. В соцсетях организаторов и музыкантов критиковали за несоблюдение санитарных норм в период пандемии. Устроители концертов в ответ подчеркивали, что выполнили все требования властей.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга заявляли, что нарушений на концертах выявлено не было. После этого администрация города объявила председателю комитета Константину Сухенко выговор.

После начавшегося скандала Ледовый дворец был временно закрыт — до решения суда.