Автор «Благоволительниц» Джонатан Литтелл снимет фильм на русском языке

Российская кинокомпания Hype Film начала работу над полнометражным фильмом на русском языке по оригинальному сценарию писателя Джонатана Литтелла. Об этом «Медузе» сообщили в Hype Film.

Литтелл выступит не только сценаристом, но и режиссером картины. Для него это будет режиссерский дебют в полнометражном игровом кино.

«Для нас в особенности ценно и важно, что свой дебют в игровом кино Джонатан решил сделать именно на русском языке, и что он проявляет большой интерес к нашей культуре», — заявил продюсер Hype Film Илья Стюарт.

Фильм будет создан в сотрудничестве с французской студией Veilleur de Nuit и немецкой студией Senator. Съемки начнутся в 2021 году. Сюжет и название картины Hype Film пока не раскрывает.

Джонатан Литтелл — потомок эмигрантов из России, жил в США и во Франции. Писатель наиболее известен романом «Благоволительницы», который рассказывает о событиях Второй мировой войны в Германии и СССР. Роман вышел в 2006 году на французском языке, Литтелл получил за него Гонкуровскую премию и Большую премию Французской академии.

В 2010 году Литтелл написал книгу «Чечня. Год третий». Это репортаж о Чечне третьего года нахождения у власти Рамзана Кадырова.

Литтелл уже выступал в роли режиссера: в 2016 году вышел его документальный фильм «Неправильные элементы», в 2019-м — короткометражка «Коронация». Полнометражных художественных проектов у Литтелла пока не было.

Кинокомпания Hype Film работает с 2011 года. Ранее она выпустила фильмы «Лето» и «Ученик» режиссера Кирилла Серебренникова, а сейчас завершает с ним фильм «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.