«Все эти новости забавно читать». Сергей Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению Навального

Глава МИД России Сергей Лавров считает несерьезными публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению политика Алексея Навального. Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, передает «Интерфакс».

Все эти новости забавно читать, но манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и [проявляется] нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов.

По словам министра, Россия уже привыкла к тому, что западные страны «объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального». «Оказалось, что в первый раз его жену отравили», — отметил Лавров.

И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.

В расследовании говорилось что за два месяца до отравления Навального в Томске эти же сотрудники ФСБ совершили покушение на него в Калининграде; тогда пострадала жена политика Юлия.

Ролик о предполагаемых отравителях собрал на ютьюб-канале Навального более шести миллионов просмотров за первые сутки. Кремль пока не прокомментировал расследование: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков временно отменил ежедневный телефонный брифинг с журналистами, на котором, как ожидалось, его бы спрашивали про расследование.