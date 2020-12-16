Суд оправдал калининградских медиков по делу об убийстве недоношенного ребенка

Калининградский областной суд признал невиновными реаниматолога Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главного врача калининградского роддома № 4 Елену Белую по делу о гибели новорожденного ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Реаниматолога Элину Сушкевич из калининградского «Регионального перинатального центра» обвиняли в умышленном убийстве недоношенного ребенка. Ей грозило от восьми до 20 лет лишения свободы. Обвинения в организации убийства также предъявили главврачу калининградского роддома № 4 Елене Белой. Сушкевич и Белая не признавали вину. Во время расследования они находились под домашним арестом.

Суд вынес оправдательный приговор на основании вердикта коллегии присяжных, которые 10 декабря заявили о невиновности медицинских работников в смерти новорожденного. После решения присяжных медицинских работников освободили из-под домашнего ареста.

У Сушкевич и Белой есть право на реабилитацию, сообщает «Новый Калининград», ссылаясь на решение судьи.

Представитель гособвинения не стал комментировать, будет ли обжаловать решение суда.

Во время расследования дела за калининградских врачей среди прочих вступился глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В июне 2020 года во время церемонии награждения Героев Труда на Поклонной горе в Москве он попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на это дело. В ходе своего выступления Рошаль сравнил дело калининградских медиков с .