Константин Котов, осужденный по «дадинской статье», вышел на свободу

Константин Котов, осужденный за нарушение правил проведения публичных мероприятий, освободился 16 декабря из исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, сообщает «ОВД-Инфо».

В сентябре 2019 года Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга. В апреле 2020 года Мосгорсуд сократил ему приговор до полутора лет. Перед этим Владимир Путин по просьбе журналистов поручал проверить законность приговора.

Константин Котов стал вторым человеком в России, получившим реальный срок по уголовной статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования ). Первым был Ильдар Дадин (по его имени статья и получила известность), которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Через два года приговор Дадину отменили.