Политик Алексей Навальный уверен, что на него, устроенное сотрудниками ФСБ, было санкционировано президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Навальный заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией», — сказал Навальный.

«Мы здесь видим операцию длиной почти четыре года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ», — указал политик, добавив, что «директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу».

Власти России ранее неоднократно отрицали причастность к покушению на Алексея Навального, а также ставили под сомнение сам факт отравления политика.

14 декабря были опубликованы результаты совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel об отравлении Навального. Авторы расследования пришли к выводу, что покушение на политика совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, которые действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. В отчете о расследовании раскрываются как детали покушения, так и имена участвовавших в нем сотрудников ФСБ.

Источник The New York Times в немецких спецслужбах заявил, что расследование, проведенное The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, «охватывает все то, что мы знали».