Минздрав заявил, что не планирует ограничивать право женщин на аборты

Министерство здравоохранения России пообещало скорректировать проект приказа о медицинских показаниях для прерывания беременности после того, как ведомство обвинили в попытке запретить проводить аборты по желанию женщины.

Представитель Минздрава заявил РБК, что ведомство не отменяет право на аборт по желанию женщины, а в приказе перечислены медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока.

Женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия. Прерывание беременности по желанию возможно на сроке до 12 недель.

В министерстве отметили, что на более позднем сроке беременность можно прерывать только по медицинским и социальным показаниям (к последним относится, например, изнасилование).

В Минздраве подчеркнули, что своим приказом не исключали некоторые патологии плода из числа оснований для прерывания беременности. Эти показания есть в документе, заверили в ведомстве.

Ранее проект приказа об абортах среди прочих раскритиковала депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она заявила, что получила множество обращений от женских организаций и письма от женщин России. Пушкина напомнила, что в СССР запрет абортов привел «к чудовищному росту числа кустарных абортов», и обвинила государство в проведении «биополитики» — вмешательстве в биологическую жизнь граждан.

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