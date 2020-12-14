«Это биополитика». Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что новый приказ Минздрава ограничит право женщин на аборт

Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности, сообщает РБК.

Пушкина считает, что в документе идет речь об ограничении права женщин на прерывание беременности перечнем патологий и болезней. «Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести», — заявила депутат.

По словам Пушкиной, ей пришла «масса обращений» от женских организаций и сообществ, а также личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности.

Депутат пояснила, что не поощряет аборты, но напомнила, что запрет на прерывание беременности в СССР привел . «Сколько женщин погибло из-за таких кустарных абортов, сколько из них навсегда остались бесплодными!» — заявила депутат, призвав не допустить подобного в будущем.

Минздрав опубликовал проект приказа о показаниях для прерывания беременности 9 декабря. Он предусматривает сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту; в том числе из этого списка уберут ряд патологий плода, пишет РБК. Документ находится на стадии общественного обсуждения.

Сейчас в России можно бесплатно делать аборт по желанию женщины на сроке до 12 недель и на более позднем сроке по медицинским и социальным показаниям (к последним относится, например, изнасилование). Осенью 2020 года президент России Владимир Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» медиков в профилактике абортов.

Конституционный суд Польши в октябре запретил проводить аборты в случае неизлечимой болезни плода. По этой причине в последние годы в стране проводилось 98% всех легальных абортов. Решение суда вызвало протесты, в которых приняли участие сотни тысяч человек. После массовых акций власти Польши отложили введение запрета на аборты.