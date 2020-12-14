Благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) извинилась за видеоролик, в котором врачи оказывают помощь Санта-Клаусу в реанимации.

Видео было выложено на официальный ютьюб-канал NHS в начале декабря. В начале ролика пожилой мужчина с коронавирусом попадает в реанимацию. Врачи спасают ему жизнь, после чего под их контролем он восстанавливается на больничной койке, параллельно отвечая на большое количество писем. В конце ролика мужчину выписывают, а одна из врачей приходит домой встречать Рождество. Она читает записку с поздравлением и понимает, что все это время лечила Санта-Клауса.

Копия ролика, перезалитая одним из пользователей ютьюба OH MY GOD

Ролик подвергся резкой критике со стороны пользователей ютьюба — они сочли, что вид Санты в реанимации может напугать детей. «Абсолютно отвратительно. Ужасная ошибка. Дети и без того через многое прошли. Как вам не стыдно?», — говорилось в самом популярном комментарии под видео.

В итоге Национальной службе здравоохранения пришлось убрать его со своего канала. Там подчеркнули, что он был предназначен для взрослой аудитории и не транслировался по ТВ, где его с большой вероятностью могли бы увидеть дети. Организация принесла извинения родителям, дети которых «расстроились после просмотра рекламы».