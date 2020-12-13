Германия с 16 декабря ужесточает карантин. Закроются все магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости

Власти Германии приняли решение ужесточить ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, сообщает Reuters. С 16 декабря и по 10 января, объявила канцлер Ангела Меркель, не будут работать все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а также аптек.

Также на этот период закрываются школы, а компаниям рекомендовано или временно прекратить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, в рамках ограничительных мер запрещена продажа фейерверков перед Новым годом.

В Германии в ноябре из-за роста заболеваемости COVID-19 на федеральном уровне запретили работу ресторанов и баров, однако магазины и школы продолжали работать. В некоторых землях действовали и более жесткие ограничения, введенные местными властями.

Сначала предполагалось, что карантин будет действовать до конца ноября, однако власти продлили его до 20 декабря и предупредили, что, скорее всего, ограничительные меры будет действовать и в начале января.

По состоянию на 13 декабря в Германии, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксирован 1 336 101 случай COVID-19, из них 21 792 случая выявили за прошедшие сутки. 21,9 тысячи жителей Германии, у которых был обнаружен коронавирус, умерли, в том числе 333 человека за прошедшие сутки.