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Массовая акция протеста против ковид-ограничений в Берлине. Фотография
10:38, 29 августа 2020
Источник: Meduza
29 августа в Берлине тысячи человек вышли на акцию протеста против ограничений, введенных в Германии из-за пандемии коронавируса.
По оценке Bild
, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 30 тысяч человек. Участники демонстрации не носили защитные маски и не соблюдали дистанцию в полтора метра между друг другом. Ранее власти Берлина пытались запретить акцию протеста, но суд
встал
на сторону активистов. Полиция привлекла три тысячи сотрудников для работы на акции. Полицейские потребовали, чтобы протестующие разошлись, поскольку они не соблюдают дистанцию.
Christian Spicker / imago / Scanpix / LETA
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