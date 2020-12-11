Прокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»

Генпрокуратура России потребовала отменить штраф, выписанный московскому детскому хоспису «Дом с маяком» за нарушение порядка оборота наркотических средств.

В ведомстве заявили, что административное дело в отношении благотворительного учреждения должно быть отменено «в связи с отсутствием состава правонарушения». Рассмотрение протеста прокуратуры в суде назначено на 14 декабря.

В конце ноября МВД провело в «Доме с маяком» внеплановую проверку на основании поступившей им жалобы. В ходе нее сотрудники ведомства выявили нарушения при ведении журнала учета наркотических препаратов и завели на хоспис административное дело по статье 6.16 КоАП (по ней учреждению грозил штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности). Как сообщалось, жалоба поступила еще до того, как хоспис закупил первый наркотический препарат.

10 декабря Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал хоспис на 200 тысяч рублей.

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