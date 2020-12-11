Москва расширила список тех, кому сделают прививку от COVID-19. Теперь вакцинироваться смогут работники культуры и продавцы

С 14 декабря власти Москвы расширяют список лиц, которые могут сделать прививку от COVID-19. Как объявил мэр Москвы Сергей Собянин, вакцинироваться смогут «работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг».

«По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», — сообщается на сайте Собянина.

Пункты вакцинации открылись в Москве 5 декабря. Первыми возможность сделать прививку получили сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений (вне зависимости от формы собственности). Однако, как писала «Медуза», это правило строго не соблюдалось, и прививку фактически мог сделать любой желающий.

Вечером 10 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 5 декабря (то есть за пять дней) прививку сделали шесть тысяч человек, а записались на вакцинацию 20 тысяч жителей города. Ранее Собянин говорил, что вакцинация необходима шести-семи миллионам москвичей.