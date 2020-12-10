Петербургскую «Карту сопротивления» баров закрыли через два дня после ее создания

Проект «Карта сопротивления» с петербургскими барами и ресторанами, планирующими работать в Новый год, прекращает существование. Об этом сообщают авторы проекта.

С сегодняшнего дня 10.12.2020 мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось «достучаться» и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Один из участников «Карты», совладелец бара «Поднебесная» Николай Корсаков сказал Forbes, что еще одной причиной закрытия проекта стали фейки: «Недобросовестные рестораторы добавляли на карту точки своих конкурентов, чтобы их подставить. Это все надо было пресечь».

как власть пообщалась с барами, несогласными соблюдать ограничения В Петербурге устроили рейд по барам — после того, как некоторые заведения отказались закрыться на Новый год Силовики применили дубинки. Вице-губернатор считает насилие «обязанностью» полиции

Бар самого Корсакова, по его словам, «с сегодняшнего дня» будет соблюдать ограничения, в частности, работать только до 19:00. «Работать ли дальше, несмотря на ограничения, мы будем решать, исходя из того что будет происходить», — сказал журналу бизнесмен.

Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и вице-губернатор Евгений Елин 10 декабря встретились с рестораторами, передает телеканал «Санкт-Петербург». Бизнесмены сказали чиновникам, что готовы закрыться 31 декабря и 1 января, но в остальные дни работать до 23:00, а не до семи вечера, как требует руководство города.

В ответ им посоветовали проявить терпение, а также «подумать над альтернативными вариантами развития бизнеса»: «Например, организовать уличную торговлю».