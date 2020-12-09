«Войска будут сражаться упорнее, если увидят генерала на передовой». Илон Маск объяснил, почему переехал из Калифорнии в Техас

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил 8 декабря, что переехал из Калифорнии в Техас, чтобы сосредоточиться на разработке корабля Starship и строительстве нового завода по производству электрокаров Tesla. Об этом он рассказал в видео-интервью главному редактору The Wall Street Journal Мэтту Мюррею.

В ходе записи Маск раскритиковал руководителей других американских компаний за то, что те не уделяют достаточного внимания своим продуктам, и сравнил себя с генералом на передовой, пишет агентство Reuters, процитировавшее бизнесмена:

Если вы представляете войну… вы хотите видеть генерала в какой-нибудь башне из слоновой кости или на линии фронта? Войска будут сражаться упорнее, если увидят генерала на передовой.

Во время беседы предприниматель заявил, что Кремниевая долина «имеет слишком большое влияние на мир», но через какое-то время, по его мнению, это влияние уменьшится.

4 декабря телеканал CNBC первым сообщил, что Илон Маск решил переехать в Техас, но до недавнего времени бизнесмен этого не подтверждал.

The Wall Street Journal и Reuters предположили, что Маск мог переехать из Калифорнии в Техас из-за налогов. В Калифорнии установлен один из самых высоких в США налогов на доходы физических лиц, а в Техасе подоходный налог не взимают.

В 2020 году с ростом акций Tesla более чем на 670% состояние Илона Маска выросло в несколько раз: если в начале года его оценивали в 27 миллиардов долларов, то сейчас, по оценке Bloomberg, оно составляет 157 миллиардов долларов, а, по данным Forbes, — 144,3 миллиарда долларов. Илон Маск занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира после основателя Amazon Джеффа Безоса (186 миллиардов долларов).