В России за сутки выявили 26 190 новых случаев COVID-19. На 93 случая больше, чем днем ранее

На утро 9 декабря в России зарегистрированы 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Днем ранее в России зарегистрировали 26 097 новых заболевших.

С начала пандемии общее число инфицированных в стране достигло 2 541 199 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+5145 человек), Петербурге (+3761), Московской (+1372) и Нижегородской (+494) областях.

За минувшие сутки, , от инфекции умерли еще 559 пациентов, а всего — 44 718 человек.

Выздоровели в общей сложности 2 007 792 человека, из них за прошлый день из больниц выписались 26 266 пациентов.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведены более 80,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 427 тысяч тестов сделали за последние 24 часа.