В России за сутки коронавирус выявили у 26 097 человек. На 2045 меньше, чем днем ранее

По состоянию на 11:10 8 декабря в России зарегистрировали еще 26 097 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Днем ранее в России выявили 28 142 новых случая заболевания.

За все время в России ковидом заболели 2 515 009 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5232 человека), Петербурге (+3734) и Московской области (+1341).

За последние сутки в России умерли 562 человека, болевших коронавирусной инфекцией (днем ранее — 456 человек). С начала пандемии, , от ковида умерли 44 159 человек.

За день выздоровели 24 938 человек (днем ранее — 18 850 человек), а за все время — 1 981 526 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России за сутки провели 323 тысячи тестов на коронавирус. Это минимальное число тестов с 13 октября. Днем ранее, 7 декабря, в стране провели 448 тысяч исследований на коронавирус. С начала пандемии в России провели свыше 80 миллионов тестов.