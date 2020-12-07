В России выявлены 28 142 новых случая COVID-19. На 897 меньше, чем днем ранее

В России к утру 7 декабря зарегистрированы 28 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный федеральный штаб по борьбе с вирусом. Днем ранее был зафиксирован абсолютный рекорд суточного прироста — 29 039 случаев за сутки.

Больше всего новых заболевших в Москве (+7279 человек за сутки), Петербурге (+3741) и Подмосковье (+1315).

Общее число инфицированных за все время наблюдений в стране достигло 2 488 912 человек.

За сутки, , от инфекции умерли еще 456 пациентов, а всего с начала эпидемии — 43 597 человек.

Выздоровели в общей сложности 1 956 588 человек, из них 18 850 пациентов выписались из больниц за последние 24 часа.

В стране проведены более 79,7 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 448 тысяч тестов сделаны за минувший день, сообщает Роспотребнадзор.