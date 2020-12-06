В России количество обнаруженных за сутки случаев COVID-19 обновило максимум и превысило 29 тысяч

В России за сутки к утру 6 декабря обнаружили 29 039 новых случаев заболевания СOVID-19, сообщает оперативный штаб. Это максимальный суточный прирост за время эпидемии.

Предыдущий максимум зафиксировали днем ранее, когда количество заболевших за сутки составило 28 782 человека.

По состоянию на 6 декабря болеют COVID-19 в России 479,9 тысячи человек. Всего за время эпидемии зафиксировали почти 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли от болезни за все время 43 тысячи человек.

За сутки в России провели 545 тысяч тестов на коронавирус, всего за время эпидемии, по данным Роспотребнадзора, в стране сделали 70,3 миллиона тестов.