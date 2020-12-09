Мэрия Москвы подтвердила утечку данных жителей города, болевших COVID-19. Причиной назван человеческий фактор

Московская мэрия подтвердила утечку персональных данных людей, болевших COVID-19. Как сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, причиной утечки стал человеческий фактор.

Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, «допустили передачу этих файлов третьим лицам», цитирует оперштаб Москвы заявление Лысенко.

Проверка, начатая в связи с утечкой, продолжается, по ее итогам будут приняты меры, добавил глава департамента информационных технологий Москвы.

О начале проверки в связи с сообщениям об утечке персональных данных мэрия Москвы объявила утром 9 декабря после того, как стало известно, что в интернете появились ссылки на телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, а также гугл-таблицы с информацией о переболевших ковидом москвичах. В них, как сообщало издание Readovka, были данные 300 тысяч человек — в том числе имена и фамилии, адреса, а также информация о течении болезни и анализах. «Медуза» ознакомилась с несколькими такими гугл-таблицами, в том числе с содержащими информацию о пациентах больницы в Коммунарке.