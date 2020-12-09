Московская мэрия проверит информацию об утечке данных 300 тысяч москвичей, переболевших COVID-19

Власти Москвы проверяют информацию об утечке персональных данных москвичей, переболевших COVID-19. Об этом сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ночью 9 декабря издание Readovka сообщило, что в интернете появились ссылки на телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, а также гугл-таблицы с информацией о переболевших ковидом москвичах. В них были данные 300 тысяч человек — в том числе имена и фамилии, адреса, а также информация о течении болезни и заборах анализов.

Также в свободном доступе оказались ключи для подключения к системе учета заразившихся коронавирусом.

Readovka отметила, что после того, как журналисты обнаружили ссылки на телеграм-чаты, их начали быстро удалять.

Ссылки на чаты и гугл-таблицы также оказались в распоряжении «Медузы». Некоторые из гугл-таблиц были доступны на момент написания новости. Например, таблица со списком пациентов, выписанных из больницы в Коммунарке с 17 марта по 25 ноября. В ней, как убедилась «Медуза», содержатся имена и персональные данные более шести тысяч человек.