BlaBlaCar ввел плату для пассажиров за свои услуги

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar объявил, что вводит плату для своих пользователей за бронирование поездок. На первом этапе плату будут взимать только за дальние поездки, в течение нескольких месяцев новая система заработает для всех поездок.
Как рассказал ТАСС директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров, отсматривать возможные поездки в приложении по прежнему можно будет бесплатно, но забронировать поездку можно будет только после оплаты сервисного сбора (его сумма будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест). После оплаты сбора у пользователя будет 24 часа на то, чтобы зарезервировать поездку. Если по каким-то причинам бронирование не удалось, сервисный сбор будет возвращен.
«Для нас важно сохранять высококонкурентную позицию по цене, потому что очень важная мотивация для наших пользователей — это возможность сэкономить на поездке, мы это осознаем и мы планируем это преимущество сохранять Да, для пассажира это приведет к некоторому увеличению общей суммы, которую он платит. При этом важно помнить, что мы ограничиваем стоимость поездок, она у нас исходно весьма и весьма низкая. Для нас важно, чтобы даже после этого сервисного сбора цены оставались конкурентными для пассажиров», — сказал Добров.
Из-за пандемии коронавируса BlaBlaCar в марте приостановил деятельность в России. В июне, когда ограничительные меры были частично сняты, BlaBlaCar вновь заработал.