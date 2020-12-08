BlaBlaCar ввел плату для пассажиров за свои услуги

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar объявил, что вводит плату для своих пользователей за бронирование поездок. На первом этапе плату будут взимать только за дальние поездки, в течение нескольких месяцев новая система заработает для всех поездок.

Как рассказал ТАСС директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров, отсматривать возможные поездки в приложении по прежнему можно будет бесплатно, но забронировать поездку можно будет только после оплаты сервисного сбора (его сумма будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест). После оплаты сбора у пользователя будет 24 часа на то, чтобы зарезервировать поездку. Если по каким-то причинам бронирование не удалось, сервисный сбор будет возвращен.

Из-за пандемии коронавируса BlaBlaCar в марте приостановил деятельность в России. В июне, когда ограничительные меры были частично сняты, BlaBlaCar вновь заработал.