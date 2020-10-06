После столкновений в Бишкеке в больницы попали 130 человек. Протестующие захватили пустое здание парламента

После столкновений милиции с протестующими в центре Бишкека были госпитализированы более 130 человек. Об этом сообщил Минздрав Киргизии.

В числе пострадавших как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов. В Минздраве отметили, что еще несколько десятков человек с легкими травмами отказались от госпитализации.

Около трех часов ночи по местному времени (полночь по Москве) протестующие на пожарной машине протаранили ворота на территорию перед зданием парламента и ворвались внутрь. Здание оказалось пустым — по сообщениям очевидцев, незадолго до этого оттуда выехала колонна машин.

Столкновения в центре города не прекращаются на протяжении нескольких часов. Милиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а протестующие бросают камни и коктейли Молотова. В ходе беспорядков демонстранты напали на несколько бригад скорой помощи, а также сожгли одну патрульную машину.

Несколько тысяч жителей Киргизии вышли на улицы из-за несогласия с результатами парламентских выборов, на которых, согласно официальным данным, победу одержали проправительственные партии. Акцию протеста поддержали 11 партий, не прошедших в парламент. Начавшись мирно, после захода солнца акция переросла в беспорядки.

На фоне беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что утром 7 октября встретится с лидерами всех участвовавших в выборах партий. Победившая на выборах пропрезидентская партия «Биримдик» заявила, что согласна на повторное голосование.

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