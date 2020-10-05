В столице Киргизии тысячи людей вышли на акцию протеста после парламентских выборов. Их разогнали светошумовыми гранатами и водометами

Митинг в Бишкеке против результатов парламентских выборов Абылай Сарылаев / ТАСС / Scanpix / LETA

Обновлено. Количество пострадавших в результате столкновений протестующих с милиционерами превысило 70 человек. Президент Киргизии на фоне протестов объявил, что 6 октября встретится с лидерами всех партий, принимавших участие в парламентских выборах.

Сотрудники милиции жестко разогнали протестную акцию в центре Бишкека, в которой принимали участие жители Киргизии, не согласные с результатами парламентских выборов.

Акция началась днем 5 октября, в ней приняли участие до шести тысяч человек. Ее поддержали 11 партий, не прошедших в парламент. В первые несколько часов милиция не предпринимала силовых действий, лишь призывая собравшихся разойтись.

Разгонять протестующих начали, когда они двинулись к зданию правительства страны и попытались силой прорваться на территорию резиденции, выломав ворота. Сотрудники правоохранительных органов использовали спецтехнику и светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Протестующие закидывали их камнями.

Разгон акции протеста в Бишкеке Azattyk

В результате столкновений пострадали около полутора десятков человек, среди них — лидер партии «Ата Мекен» Жанар Акаев, которого ранили в ногу. МВД сообщило о двоих пострадавших сотрудниках милиции. Протестующие переворачивали и поджигали мусорные баки, в центре города были разбиты несколько автомобилей.

На момент написания новости «Медузы» с площади перед зданием правительства полностью вытеснили митингующих. Большая их часть рассредоточилась по соседним улицам. Разогнав толпу, милиция начала точечные задержания.

Выборы в Киргизии прошли 4 октября. По предварительным данным, семипроцентный барьер преодолели только четыре партии. При этом почти половину мест суммарно получили партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Первая, как считается, имеет тесные связи с семьей президента Сооронбая Жээнбекова, а вторую связывают с кланом братьев Матраимовых, которых называют одними из наиболее влиятельных людей Киргизии.

Григорий Левченко