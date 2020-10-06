«Не позволяйте ему доминировать». Трамп вернулся из больницы в Белый дом и призвал американцев не бояться коронавируса

Президент США Дональд Трамп выписался из военного госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса, и вернулся в Белый дом. Оттуда он записал обращение к американцам, в котором призвал сограждан не бояться эпидемии. Ролик опубликован в твиттере президента.

Я многое узнал о коронавирусе в больнице. Одно можно сказать наверняка: не позволяйте ему доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все недавно разработано.

Я не чувствовал себя настолько хорошо… как я уже говорил ранее — лучше, чем 20 лет назад. Не позволяйте вирусу доминировать, не давайте ему распоряжаться вашей жизнью. Мы — лучшая страна в мире. Все вернется, мы возобновим работу, вновь выйдем на улицы.

Как ваш лидер я должен был это сделать. Я знал, что это опасно, но я должен был это сделать. Я действовал решительно, я стоял во главе. Любой, кто является лидером, поступил бы точно так же, как я. И я знаю, что есть риск, что есть опасность, но это нормально. Теперь мне лучше. Возможно, у меня выработался иммунитет, я не знаю.

Не позволяйте ему доминировать, выходите на улицы, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире… и вакцины появятся очень скоро.

О болезни Трампа стало известно 1 октября. На следующий день президента перевели в госпиталь. Сообщалось, что от коронавируса его лечили в том числе стероидными препаратами, которые дают тяжелым пациентам.

США остаются лидерами среди мировых стран по числу заражений коронавирусной инфекцией. В стране зарегистрированы более 7,4 миллиона случаев COVID-19. Более 210 тысяч человек умерли, почти три миллиона выздоровели.